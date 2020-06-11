Днями російський актор Михайло Єфремов сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до трагедії

Відомий артист розвернувся через подвійну суцільну на Смоленському бульварі в Москві та врізався в фургон. Водія останнього транспортного засобу доставили в лікарню у важкому стані, там він помер.

На жаль, це не перший випадок, коли зірки не лише потрапляють у ДТП, але і з їх вини страждають та гинуть люди. Читайте далі про знаменитостей, які стали учасниками ДТП.

У грудні 2012 року продюсер Костянтин Меладзе збив на смерть 32-річну жінку - мати двох дітей. Трагедія сталася в районі села Козин в 30 км від Києва на неосвітленому пішохідному переході.

У результаті суд не побачив зі сторони водія порушення і справу було закрито.

Ведучий всім знайомого шоу "Поле Чудес" Леонід Якубович у 2011 році збив на смерть 30-річного торговця з Киргизії. За офіційними даними, хлопець був нетверезий і перебігав дорогу перед самим носом машини, зіткнення було неминучим...

У 2013 році актор і режисер Андрій Кончаловський не впорався з управлінням на Лазурному узбережжі. В результаті сильно постраждала його дочка, яка впала в кому і лікувалася в Європі. Зараз дівчина перебуває в Москві, але про її стан нічого не відомо.

Також в ДТП потрапляли співаки Олексій Воробйов, Влад Топалов, Діма Білан і Макс Барських. Артисти постраждали в аваріях самі, або розбивалися тільки їх машини.

Зарубіжні зірки також ставали винуватцями смертельних ДТП.

Так, актор серіалів «Втеча» і «Краще телефонуйте Солу» Лейн Гаррісон сів п'яним за кермо і врізався у дерево у 2006 році. Один попутник артиста помер на місці. Лейн щиро покаявся та отримав 40 місяців в'язниці, його звільнили достроково.

Актриса серіалів «Беверлі-Хіллз 90210» і «Частини тіла» Ребекка Гейхарт у 2001 році розчавила дев'ятирічну дитину, яка перебігала дорогу за 160 метрів до пішохідного переходу. Зірка вирішила обігнати зупинених водіїв і таким чином збила на смерть дитину.

Актрису позбавили прав на рік, засудили до трьох років умовно, виписали штраф у 2800 доларів і засудили до 750 годин виправних робіт. Винною вона себе так і не визнала.

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