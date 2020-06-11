На днях российский актер Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, что привело к трагедии

Известный артист развернулся через двойную сплошную на Смоленском бульваре в Москве и врезался в фургон. Водителя последнего транспортного средства доставили в больницу в тяжелом состоянии, там он скончался.

К сожалению, это не первый случай, когда звезды не только попадают в ДТП, но и по их вине гибнут люди. Читайте далее о знаменитостях, ставших участниками ДТП.

В декабре 2012 года продюсер Константин Меладзе сбил насмерть 32-летнюю женщину - мать двоих детей. Трагедия произошла в районе села Козин в 30 км от Киева на неосвещенном пешеходном переходе.

В итоге суд не увидел со стороны водителя нарушения и дело было закрыто.

Ведущий всем знакомого шоу "Поле Чудес" Леонид Якубович в 2011 году сбил насмерть 30-летнего торговца из Киргизии. По официальным данным, парень был нетрезв и перебегал дорогу под самым носом машины, столкновение было неизбежным...

В 2013 году актер и режиссер Андрей Кончаловский не справился с управлением на Лазурном побережье. В результате сильно пострадала его дочь, которая впала в кому и лечилась в Европе. Сейчас девушка находится в Москве, но о ее состоянии ничего не известно.

Также в ДТП попадали певцы Алексей Воробьев, Влад Топалов, Дима Билан и Макс Барских. Артисты пострадали в авариях сами, либо разбивались только их машины.

Зарубежные звезды также становились виновниками смертельных ДТП.

Так, актер сериалов «Побег» и «Лучше звоните Солу» Лэйн Гаррисон сел пьяным за руль и врезался в дерево в 2006 году. Один попутчик артиста скончался на месте. Лэйн искренне раскаялся и получил 40 месяцев тюрьмы, его освободили досрочно.

Актриса сериалов «Беверли-Хиллз 90210» и «Части тела» Ребекка Гейхарт в 2001 году раздавила девятилетнего ребенка, который перебегал дорогу за 160 метров до пешеходного перехода. Звезда решила обогнать остановившихся водителей и таким образом сбила насмерть ребенка.

Актрису лишили прав на год, приговорили к трем годам условно, выписали штрафу в 2800 долларов и приговорили к 750 часам исправительных работ. Виновной она себя так и не признала.

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