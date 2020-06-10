Відомий український хореограф Влад Яма, зірка "Танців з зірками", показав незвичайний образ на кухні

На фото Влад показує себе без футболки, позуючи на кухні у батьків в Запоріжжі. Яма фотографував себе максимально близько, показуючи мамин пиріг, який йому вона приготувала. На фото можна помітити не тільки бороду і вуса красеня, але і підкачане тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Згідно з дослідженнями британських учених... іноді потрібно просто з'їсти Мамин яблучний пиріг, не думаючи про калорії!..", - написав Яма.

Фанати поставили майже тисячу лайків за півгодини і написали кілька коментарів:

"Це засіб від всього негативного, мамуся розумниця", "Так, потрібно дозволяти собі маленькі радості! У них і є справжній кайф!", "Я повністю згодна! І настрій і нерви в порядку! Владе, ви ж танцюрист! Рухайтеся, і калорії вам не страшні!", "Ага, а потім місяць орати в залі))", "Коли замислюєшся про калорії, вони і прилипають до боків. А коли весело їси найсмачніший мамин пиріг, все дарма!", "Як смачно виглядає!".

Раніше ми повідомляли, що відомий український хореограф Влад Яма показав, як проводить дозвілля.

На кадрах Влад сидить у надувному басейні в коротких шортах і кепці. Яма сів на коліна і очищав резервуар, поки його знімали. На фото можна легко оцінити підтягнуту фігуру танцівника, який не посоромився показати її на камеру.

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