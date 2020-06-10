42-річна співачка і телеведуча Ольга Орлова, яка була кращою подругою і колегою Жанни Фріске, вразила відвертим фото на пляжі

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня сфотографувалася на пляжі в дуже сміливому образі. Вона була в трусиках від купальника, а наверх одягла білий топ з довгим рукавом. Під кофту артистка вирішила не надягати білизну, в результаті чого її груди просвічувалася через мокру тканину.

«Для кожної людини грань між сексуальністю і вульгарністю дуже тонка... Вважається, якщо фото не ображає почуття інших людей, то це не вульгарно. Але, для кожного з нас це дуже індивідуально», - написала співачка, додавши, що чекає шквал негативних коментарів під фото.

Красуня не прогадала, під фото дійсно залишили багато поганих коментарів, дорікаючи артистці через надмірну відвертість. Але ще більше виявилося хороших відгуків. За кілька днів фото зібрав понад 115 тисяч лайків.

«Шикарне жіночне фото», «Дуже красива дівчина», «Дуже красиво, все так тонко і легко», «А тобі не соромно! Доросла баба цицьки вставляєш, огидно», «Мені б таку фігуру», «А що почнеться??? Красиве тіло, красиве фото», «Ти ж мати», «Бомба, Ольга!!!! Ви просто вогонь», «Дуже красиве фото», «Краще дивитися на таке, ніж на фотки собак», - пишуть користувачі мережі.

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