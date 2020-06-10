42-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова, которая была лучшей подругой и коллегой Жанны Фриске, впечатлила откровенным фото на пляже

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка сфотографировалась на пляже в очень смелом образе. Она была в трусиках от купальника, а наверх надела белый топ с длинным рукавом. Под кофту артистка решила не надевать белье, в результате чего ее грудь просвечивалась через мокрую ткань.

«Для каждого человека грань между сексуальностью и пошлостью очень тонка... Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно. Но, для каждого из нас это очень индивидуально», - написала певица, добавив, что ждет шквала негативных комментариев под фото.

Красотка не прогадала, под фото действительно оставили много плохих комментариев, упрекая артистку в чрезмерной откровенности. Но еще больше оказалось хороших отзывов. За несколько дней фото собрало более 115 тысяч лайков.

«Шикарное женственное фото», «Очень красивая девушка», «Очень красиво, всё так тонко и легко», «А тебе не стыдно! Взрослая баба сиськи вставляешь, противно», «Мне бы такую фигуру», «А что начнётся??? Красивое тело, красивое фото», «Ты же мать», «Бомба, Ольга!!!! Вы просто огонь», «Очень красивое фото», «Лучше смотреть на такое, чем на фотки собак», - пишут пользователи сети.

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