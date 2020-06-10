Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу показав свою найулюбленішу дівчинку

У себе в Instagram він опублікував серію рідкісних домашніх знімків, передає Politeka.net. Як відомо, днями дочці Лорак і Мурата Софії виповнилося 9 років. В честь свята чоловік опублікував знімки, на яких його красуня-донька ще зовсім маленька.

«З Днем Народження, Моя Любов, 9 років, маленька дівчинка стає Леді. Слава Богу, будь здорова, щаслива і успішна. Моя нескінченна любов», - підписав фото Мурат.

За день пост чоловіка зібрав майже 6 тисяч лайків. У коментарях почали вітати малечу з днем народження і бажати їй щастя.

«Справжня принцеса», «Гарна дівчинка!!! Схожа на тата і маму!!», «Дуже схожа на тата», «З днем народження, яке миле фото, копія», «Яка вже доросла, пам'ятаю її ще крихіткою!», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Мурат і Кароліна були в шлюбі 10 років. Чутки про зради Налчаджіоглу ходили давно, але лише в 2019 році Лорак оформила розлучення.

Раніше ми писали, що Ані Лорак поділилася фотографіями зі свята дочки. Софія вирішила влаштувати день народження в стилі мультфільму «Сімейка Адамс». Сама дівчинка теж вбралася в сукню з мультика. Судячи по фото, на свято до Софії прийшов її хрещений Філіп Кіркоров і його діти, з якими вона дружить.

Нагадаємо, що Ані Лорак показала рідкісне фото з матір'ю, яка віддала її в інтернат: "Гени беруть своє".

Як повідомляла Politeka, Лорак возз'єдналася з Кіркоровим заради щастя дочки, Лобода не витримала: «Солодка парочка».

Також Politeka писала, що спливла справжня причина розлучення Ані Лорак з Муратом: як у Гагаріної, «толку не буде».