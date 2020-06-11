Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала себе максимально привабливою

На фото Гюль позує в темному платті з прозорими рукавами. Одяг був обтягуючим, тому підкреслив ідеальну фігуру красуні. Плаття мало величезне декольте, яке показало пишний бюст красуні, який не був захований під білизною. Образ Бахарі доповнила стильною укладанням волосся і яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Перська принцеса", "Втратив дар мови", "Добре, але вау", "Прекрасна принцеса", "Мені подобається, як ти одягаєшся".

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала свою красу гранично близько.

На фото Бахарі показувала себе в темній сукні з величезним декольте. Як виявилося, красуня не дуже любить бюстгальтери, тому вирішила дати свободу своєму пишному розміру. Образ Гюль доповнила яскравим макіяжем та розпущеним волоссям. Як можна замінити, знімок був зроблений в минулому році.

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала красу в незвичайному ракурсі.

Цього разу Бахарі позувала в червоних штанях і светрі, схожих на спортивний костюм, який вирішила залишити розстебнутій. Красуня таким чином показала свої пишні форми, які ледве влізли в червоний купальник. Гюль сіла посеред дороги навпочіпки і відвела погляд від камери. Кадр вийшов дуже цікавий і спокусливим.

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