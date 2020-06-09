Американська модель нижньої білизни Ебігейл Ретчфорд порадувала шанувальників жарким фото

У себе в Instagram красуня поділилася свіжими фото, передає Politeka.net. Модель з'явилася в розкішному комплекті білизни, який підкреслив її пишну фігуру. Дівчина ледве втиснула апетитні груди в червоний ліфчик, а маленькі трусики зовсім трохи прикрили інтимні місця. Образ вийшов завершеним завдяки поясу і панчохам.

Дівчина стояла біля золотих штор з бусінок і дивилася в кадр своїми великими очима.

«Ранок моя любов», - підписала фото зірка.

За кілька годин її фото зібрало понад 60 тисяч лайків. В коментарях традиційно стали захоплюватися фігурою моделі.

«Солодка», «Ви просто приголомшливо виглядаєте», «Дитинко, я люблю тебе», «Тепер не заснути точно», «Чорт візьми, ти прекрасна, доброго ранку», - пишуть користувачі мережі з різних куточків планети.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд похвалилася великими формами в крихітному ліфчику. Модель стиснула руками свої груди так сильно, що вони стали здаватися ще більше. Золотий ланцюжок надав акцент значному декольте.

Крім цього, нещодавно Ретчфорд опублікувала неймовірної краси портрет. Дівчина зробила зачіску з живими квітами, в результаті чого стала сама схожа на квітку.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд в мокрому боді пограла "персиками" на камеру: "Просто бестія".

Також Politeka писала, що роздягнена Ебі Ретчфорд прийняла жарку позу і підкорила розкішними краєвидами без білизни: "Ось це казка!".

А ще Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд ледве втримала пружні "вишеньки" в синіх мереживах: "Дияволиця шаліт".