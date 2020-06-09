Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала дивним кадром з прогулянки

На своїй сторінці в Instagram красуня поділилася свіжими фото, передає Politeka.net. На першому фото Леся постала в красивому літньому платті, яке оголило її стрункі ніжки. Телеведуча дивилася в кадр і посміхалася. Вона стояла біля розмальованої графіті стіни, що додало особливого шарму фото.

Але друге фото зрозуміли не всі шанувальники Нікітюк. Дівчина раптом притулилася до стіни, підкосивши ноги, а її обличчя виглядало дуже дивно. З боку можна було б подумати, що Леся сильно п'яна.

«#еледоползладомой. Друзі, я подивилася багато ваших профілів, розкажіть ким ви працюєте і де?», - телеведуча звернулася до своїм підписників.

За годину її пост зібрав понад 60 тисяч лайків. В коментарях шанувальники стали розповідати про себе, робити компліменти Лесі, а також сміятися над її зухвалою витівкою посеред міста.

«Леся Іванівна, що ноги вже не тримають)», «Не бачили п'яну Лесю Нікітюк», «Леся ви красуня», «Яка ж ви гарна», «Шалена імператриця», «Як завжди позитивно», «Це напевно до того, як випила з подругами і після!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк влаштувала фотосесію в спідниці і блузці. Нікітюк забула одягнути білизну, виставивши напоказ свої пишноти.

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