Погода в Україні 10 червня буде сильно відрізнятися в залежності від регіону

Як передає Politeka.net, такий прогноз озвучили в Укргідрометцентрі.

Згідно з даними синоптиків, 10 червня на Заході України дуже дощитиме. Регіон накриють дощі з грозами, а температура повітря через опади опуститься до 23-25 градусів. Літні грози очікуються у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській та Житомирській областях.

У Центрі і на Сході України опадів не буде. Навпаки, жителі цих областей будуть страждати від палючого сонця і сильної спеки. На Півдні країни стовпчики термометра піднімуться до 33-35 градусів тепла. В інших областях температура не опуститься нижче 30 градусів.

У Києві 10 червня буде сонячно та сухо. Температура повітря вдень досягне 30-32 градусів. Вночі теж буде тепло – 17-19 градусів тепла. Саме час для нічних прогулянок.

Раніше ми писали, що популярний синоптик Наталка Діденко попередила жителів західних областей про можливий шквальний вітер та град. Спека, за словами Діденко, спаде тільки до середини червня, тому українцям поки що доведеться потерпіти аномальне літо.

Додамо, що раніше синоптики обіцяли, що літо 2020 року буде непередбачуваним. Сильна спека буде змінюватися періодами з прохолодою і дощами.

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