Погода в Україні цього тижня приготувала сюрприз
Популярний синоптик Наталка Діденко опублікувала новий прогноз погоди на тиждень, пише Politeka.net. Так, за словами синоптика, по всій країні буде, в основному, буде спекотно. У більшості областей буде переважати суха ясна погода, а вітер - з південно-сходу, помірний.
Вдень очікують від +27℃ до +32℃. У середині тижня на Сході, в Центрі і на Півдні місцями від +32℃ до +35℃.
На Заході - від +23℃ до +28℃, а також періодичні дощі з грозами, які визначать атмосферний фронт. Звідки вологість може "докотитися" до Одеської, Вінницької, Житомирської та Київської областей.
Наступного дня, 9 червня, в Києві буде сухо і спекотно, близько 30℃. Увечері - ймовірність локального грозового дощу, а далі - спекотна, суха погода.
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Найближчі дощі, які очікуються в столиці, повинні пройти 14-15 червня.
Наталка Діденко радить одягати головні убори, брати з собою воду, а також занурювати руки по лікоть в прохолодну водичку.
Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що українців чекає влітку. Так, вже в червні температура підніметься до 34℃.
З 8 і до 20 червня температура буде на рівні 26-28℃, і до кінця місяця підніметься з 31 до 34℃.
У липні буде трохи прохолодніше - спочатку температура буде на рівні 27-32℃, а потім знизиться ще більше. З 16 по 23 липня повернеться літня спека.
У серпні буде спекотніше - з 30 до 33℃, до кінця літа прогнозується різке зниження температури з 20 до 22℃.
Нагадаємо, що синоптики дали аномальний прогноз на літо, що чекає українців: «Такого раніше не спостерігалося».
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