Погода в Украине 10 июня будет сильно отличаться в зависимости от региона

Как передает Politeka.net, такой прогноз озвучили в Укргидрометцентре.

Согласно данным синоптиков, 10 июня на Западе Украины будет очень дождливо. Регион накроют дожди с грозами, а температура воздуха из-за осадков опустится до 23-25 градусов. Летние грозы ожидаются во Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

В Центре и на Востоке Украины осадков не будет. Наоборот, жители этих областей будут страдать от палящего солнца и сильной жары. На Юге страны столбики термометра поднимутся до 33-35 градусов тепла. В остальных областях температура не опустится ниже 30 градусов.

В Киеве 10 июня будет солнечно и сухо. Температура воздуха днем достигнет 30-32 градусов. Ночью тоже будет тепло – 17-19 градусов тепла. Самое время для ночных прогулок.

Ранее мы писали, что популярный синоптик Наталка Диденко предупредила жителей западных областей о возможном шквальном ветре и граде. Жара, по словам Диденко, спадет только к середине июня, поэтому украинцам пока что придется потерпеть аномальное лето.

Добавим, что ранее синоптики обещали, что лето 2020 года будет непредсказуемым. Сильная жара будет сменяться периодами с прохладой и дождями.

Напомним, что жаркое лето разбушевалось в Украине, погода готовит новое испытание: где ждать адских +35.

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