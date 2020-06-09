Популярна українська співачка Віра Брежнєва засвітила свої солодкі місця на новому фото

У себе в Instagram красуня поділилася знімком зі свого першого знімального дня після карантину, передає Politeka.net. Віра зробила селфі, сфотографувавши себе в розстебнутій сорочці. Під нею красувалися пружні груди артистки, заховані в тісний топ. Образ Брежнєва доповнила золотими прикрасами.

«Відчуття незвичайні. І радісно, і трохи страшно, коли збирається вже кілька людей в одному місці. Дивно, коли бачиш людину, яку рада бачити і рефлекторно тобі хочеться її обійняти, така тепла звичка, але ти раз, і зупиняєш себе», - поділилася співачка враженнями про перший день зйомок.

За півгодини пост Брежнєвої зібрав понад 20 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Успіхів тобі», «Яка гарна Віра», «Як же ми скучили!», «Лялька», «Ммм гарненька», «Пряник медовий, літнє сонечко, все буде добре!», «Верунчик ви красуня!)», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Віра Брежнєва розповіла, як бореться з проблемами, викликаними тривалим перебуванням вдома. Нещодавно вона поділилася селфі, на якому виглядала сумною і зажуреною. Співачка зізналася, що як звичайна людина іноді відчуває емоційний спад.

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