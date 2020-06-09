Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, відомий як Тарзан, вирішив випробувати подарунок, який їх син приготував на день народження мами
Як передає Politeka.net, відповідний знімок стриптизер опублікував на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)
Архип Глушко вирішив порадувати свою матір вельми незвичайним подарунком.
"Це трон для принцеси "маленької країни"... Я знайшов на дачі старі труби і вирішив зробити подарунок мамі... ось такий арт-об'єкт. Наступним етапом, я його выкрашу в червоний колір, і королівський стілець буде готовий. Знаєте, що було найскладніше? Щоб мама не просікла, як ми це робимо", - розповів син королевою про незвичайному троні висотою в кілька метрів.
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Як відреагувала на подарунок Королева, поки не відомо. Але ось Тарзану, схоже, спорудження сподобалося.
В мережі він показав фото, як абсолютно голий сидить зверху конструкції.
«Полотно. Масло. Хліб. Пельмені. "Купання червоного мене" "....все змішалося в домі...: люди, коні...», - підписав Тарзан знімок, очевидно проводячи паралелі з відомою картиною російського художника Кузьми Петрова-Водкіна.
Тарзан вирішив повторити позу юнака, який зображений на полотні. Тільки замість коня він «осідлав» величезний стілець.
Королева мабуть не змогла знайти слів після побаченого, у коментарях вона залишила тільки смайлики: «🏻💋😜».
«Думаю, що багато жінок - вже в черзі!!», - написав російський гуморист Володимир Винокур.
Але не всі поділяють його мнние. "Бляха, вже не те тіло", - пишуть в коментарях.
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