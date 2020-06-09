Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, відомий як Тарзан, вирішив випробувати подарунок, який їх син приготував на день народження мами

Як передає Politeka.net, відповідний знімок стриптизер опублікував на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

Архип Глушко вирішив порадувати свою матір вельми незвичайним подарунком.

"Це трон для принцеси "маленької країни"... Я знайшов на дачі старі труби і вирішив зробити подарунок мамі... ось такий арт-об'єкт. Наступним етапом, я його выкрашу в червоний колір, і королівський стілець буде готовий. Знаєте, що було найскладніше? Щоб мама не просікла, як ми це робимо", - розповів син королевою про незвичайному троні висотою в кілька метрів.

Як відреагувала на подарунок Королева, поки не відомо. Але ось Тарзану, схоже, спорудження сподобалося.

В мережі він показав фото, як абсолютно голий сидить зверху конструкції.

«Полотно. Масло. Хліб. Пельмені. "Купання червоного мене" "....все змішалося в домі...: люди, коні...», - підписав Тарзан знімок, очевидно проводячи паралелі з відомою картиною російського художника Кузьми Петрова-Водкіна.

Тарзан вирішив повторити позу юнака, який зображений на полотні. Тільки замість коня він «осідлав» величезний стілець.

Королева мабуть не змогла знайти слів після побаченого, у коментарях вона залишила тільки смайлики: «🏻💋😜».

«Думаю, що багато жінок - вже в черзі!!», - написав російський гуморист Володимир Винокур.

Але не всі поділяють його мнние. "Бляха, вже не те тіло", - пишуть в коментарях.

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