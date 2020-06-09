Українську актрису Ксенію Мішину обрали головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", тепер усі її фото-відео особливо цікавлять фанатів

Так, 30-річна зірка стане першою дівчиною, якій належить знайти свою любов серед 25 чоловіків на проекті "Холостячка". Поки що артистка готується до нового проекту, вона не забуває також ділитися яскравими кадрами із відпочинку в розділі Сторі в соціальній Мережі Instagram. Цей раз не став винятком, артистка показала незвичайне відео, передає Politeka.net.

Справа в тому, що зірка з'явилася в домашньому і простому способі під час поїдання солодощів. При цьому артистка вирішила показати "себе справжню" і надкусила апетитний шматок ласощі відразу ротом, не використовуючи при цьому столові прилади.

Засміявшись над тим, що вимазалося в солодощі, Ксенія поверилась до об'єктиву, показуючи, як веселиться. Варто відзначити, що стрункій фігурі Мішиной багато дівчат дуже заздрять, адже мама юного сина виглядає правда приголомшливо і, схоже, не боїться "грішити" поїданням солодощів вечорами.

Крім того, Мішина згадала свою історію кохання, в результаті якої у неї народився син Платон. Зараз хлопчику вісім років.

«Я була на 8 місяці вагітності, коли з його боку почалися моральні знущання та виховні процеси по відношенню до мене. Я вирішила поїхати до батьків і все поступово зійшло нанівець. Людина перестав дзвонити і цікавитися. Знаєте, моєму синові зараз 8 років і за цей час він жодного разу не запитав, хто мій тато і де він. Я навіть не знаю чому», - підкреслила вона.

До цього ми розповідали, що українську актрису Ксенію Мішину обрали головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", тепер її особисте життя під особливим "прицілом".

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