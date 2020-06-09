42-річна діва Монро шоувумен, актриса і блогер, відома ще як Монрітта, приголомшила пристрасним образом і одкровенням про літо

Як передає Politeka.net, епатажна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позує в червоній сукні з великим вирізом. Красуня витончено нахилилася, щоб втягнути в себе аромат білих лілій. Шию знаменитості прикрасило масивне кольє.

Блондинка з традиційно яскравим макіяжем підняла брови догори, зобразивши на обличчі наче здивування.

"Мур 🐷Поверніть Травень😆 Зараз же! Ми так не домовлялися. Я вчора близько восьмої вечора виповзла за засобом для прочищення труб і поки йшла, повільно танула, як пломбір у вафельному стаканчику. +28 в тіні 🙉 І так весь тиждень!", - поскаржилася красуня.

Шанувальники Монро кинулися обговорювати пост і теж згадувати, за що люблять або не люблять спекотну пору року.

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"Супер пост! Я теж спеку не люблю, хоча й День Народження влітку. Просто в спеку моє тіло погано функціонує, а мозок думає тільки про те де найближче місце з кондиціонером"

"Боже, а я кайфую від спеки. Ніколи ще вранці не хотілось так рано прокидатися і ніколи ще моторчик в одному місці так не гудів! А ввечері холодного шампанського та з полуницею! І біля каналу на кариматі сидіти до посиніння. Здорово ж!"

"Я теж вчора танула🤣 Тільки не як пломбір як жир на сковорідці ✌️ Ой літо, літо але якось не відчувається його не так і не те все ((("

Раніше ми повідомляли, Монро вразила чуттєвої фотосесією, заради якої приміряла панчохи, а також сорочку, краватка і піджак. Вибір такого, наполовину суворого, а наполовину відчайдушного, способу зірка пояснила підпису: "Шкільний випускний, останній дзвінок, як і перший раз у перший клас - один раз в житті, а в цьому році - облом..."

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В воскресенье на набережной лицезрела стайку девчонок с лентами #випускник2020 и подумала, вот неВезуха! Ведь школьный выпускной, последний звонок, как и первый раз в первый класс - один раз в жизни, а в этом году - облом 😒 И время не вернешь назад и мои сладкие шестнадцать(ну или семнадцать) минули... Но опять же, многие вещи от нас не зависят. Увы и ах. Это сложно принять в шестнадцать, когда у всех было, а у Тебя нет, Но с возрастом понимание закономерности прийдет. А вы помните свой последний звонок? Я трепещала в предвкушении взрослой жизни, хотя впереди ждали выпускные экзамены, как раз ввели первые тесты и 60 бальную систему оценивания, и уже мечтала о статусе звезды В принципе, Всё сложилось. А алкоголь был на выпускном. Но это совершенно другая история 😍 Фото маэстро @yakovgering Стиль, идея, волосы, мэйк : всё #неугомоннаяМонро

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