Відома модель Демі Роуз показала себе в екстремальному ракурсі

На фото Роуз зробила селфі, показуючи своє обличчя і пишні груди. У красуні було величезне декольте, тому можна побачити її у всій красі. Демі однією рукою підперла обличчя і задумливо дивилась кудись. Волосся модель вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією, але так і хочеться сказати: "Очей не відірвати".

Повідомлялося, що британська супермодель Демі Роуз вирішила блиснути бездоганними формами в крихітній білизні тілесного кольору.

Уточнимо, що на знімку модель позує в крихітній напівпрозорій білизні, яке максимально підкреслює її значні форми. Сам кадр Роуз ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват від ідеального тіла кумира.

Повідомлялося, що популярна модель Демі Роуз ледь не впустила груди з глибокого декольте.

Красуня позувала в чорній мереживній боді, з величезним декольте. Груди ледве трималася в білизні, що помітно по випирає ознаками.

Нагадаємо, Демі Роуз блиснула багатствами в глибокому декольте, зігнувшись на дивані

А ще Politeka писала, що Демі Роуз покрасувалася п'ятою точкою в прозорій сіточці замість сукні

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз блиснула апетитними "булочками" в одних ниточках



