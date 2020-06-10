Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, показала свіжий, спокусливий образ
На першому фото Омович показала себе в піжамі з єдинорогом на рівні грудей. Красуня сама себе знімала на камеру, демонструючи засмагле тіло і свіжий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому знімку Олена вже сиділа і склала ноги перед камерою, показуючи їх ідеальні форми. Омович не соромлячись продемонструвала худе тіло, яке вона з великим зусиллям отримала.
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Повідомлялося, що Модель Олена Омович похвалилася ідеальною фігурою у відвертому міні.
Уточнимо, що на знімку Омович позує в зухвалому чорній міні-сукні і ботфортах, сівши на машину, яка розташована в київському ТРЦ. Звернемо увагу, що сукня максимально підкреслює форми зірки. Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, адже кадри вона викинула у себе в Сторіс.
Повідомлялося, що українська модель Олена Омович похвалилася принадами разом з подружкою.
Дівчина вирішила показати свої форми у всій красі, а також показати свої подружку, з якою проводить вільний час. Причому обидві красуні позували в стильних купальниках, зовсім не приховують їх достоїнств.
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