Настя Каменських, Леся Нікітюк, Регіна Тодоренко та інші зірки показали, чим харчуються
На першому фото позує Настя Каменських. Красуня показала, що любить різні ягоди: полуницю, черешню, чорницю. Також співачка постійно вживає різні каші. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото вже Регіна Тодоренко. Телеведуча теж не відмовляється від різних ягід і фруктів, а ще любить круасани, як можна помітити по її фотографії. Зірка, як можна побачити, володіє неабияким апетитом.
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На третьому кадрі вже Анна Семенович. Красуня показала, як вона зібралася готувати з помідорів, сиру, лимона та інших продуктів. Як співачка зізналася, вона зібралася зробити овочевий салат і запекти курку.
На четвертому знімку вже Леся Нікітюк. Красуня показала, як зустріла сезон окрошки. На фото можна побачити телеведучу в зеленому вбранні, а поруч на столі - окрошку, яку, як можна зрозуміти, обожнює зірка.
На останньому фото Анфіса Чехова. Красуня показала, як перекушує разом зі своїм сином Соломоном. На столі можна побачити молоко, а в тарілці печиво, яке приготували самі, як можна зрозуміти з повідомлення зірки. Не дивно, що співачка сильно схудла, якщо подивитися на поточний раціон красуні.
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