44-річна російська балерина Анастасія Волочкова, здається, зовсім не переживає після недавніх звинувачень у мільйонних боргах і насолоджується життям

Так, нещодавно в студії програми "На самом деле" бізнесмен Владислав Фоменко заявив, що у нього був роман з Волочковою, більш того, артистка навіть була вагітна. Чоловік поскаржився, що позичив Анастасії 30 мільйонів рублів на ремонт будинку, але ось борг та не повернула досі, передають "Дні ру".

Чоловік погодився пройти перевірку на поліграфі, щоб довести: він міг стати батьком, якби їх зв'язок з балериною не перервався. Втім перевірка на детекторі брехні дала неоднозначний результат. Як зазначив поліграфолог Ігор Володін, інтимний зв'язок у Фоменка з балериною точно був, а от дитина під питанням.

Помічниця балерини Юлія Вербицька-Линник вже висловлювалася на цю тему. Вона заявила, що Анастасія не збирається подавати на Владислава в суд, тому що його необхідно перевірити на адекватність.

Тим не менш скандал, схоже, ніяк не позначився на звичному укладі її життя. Днями Волочкова побувала в кінному клубі. Зірка виставила кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала як браво осідлала потужного жеребця (щоб подивитися відео, прсокрольте вниз).

"Рись. Улюблений кінний клуб "Новий вік". Сонце. Радість. Небо. Краса.😊 Я дуже люблю коней.🙏 І начебто в сідлі тримаюся впевнено.😉", - похвалилася балерина.

Раніше ми розповідали, Волочкова, яка проміняла танцювальний зал на кінний клуб, приголомшила образом наїзниці. Зірка тримала тварину за поводи і підійшла близько до камери. Анастасія не забула підкреслити форми у відвертому декольте, а також блиснути довгими ногами в обтягуючих штанах.

"Це один з найкращих варіантів ізоляції😊", - повідомила Волочкова, зазначивши, що кінний клуб знаходиться недалеко від її дома.

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