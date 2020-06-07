Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как отдыхает в клубе и готовится к езде на лошадях

Балерина решила показать, как отдыхает в загородном клубе и веселится перед катанием на лошадях. Находясь на самоизоляции, звезда решила похвастаться также своей фигурой и вариантом роскошного отдыха, пишет Politeka.net.

Похоже, балерина совсем не скучает без концертов и массовых репетиций. Сейчас она тренируется в персональном зале и ходит заниматься спортом в такой же пустой зал. При этом Анастасия часто скрывает комментарии во время публикаций особо провокационных постов.

В этот раз артистка также скрыла возможность комментирования под новым постом:

«Любимый конный клуб "Новый век" находится по соседству нашего дома😊 Я так люблю лошадей! Это один из прекраснейших вариантов изоляции😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #», - написала Волочкова. При этом ранее пользователи сети высмеивали звезду за кадры с животными, ведь ранее она попала в скандал за «избиение» собачки.

Как сообщалось, Волочкова уже долгое время находится на карантине, поэтому свой профиль в Инстаграм стала обновлять гораздо реже, все чаще появляясь на домашних фото и видео в небрежном виде.

При этом, чтобы поддерживать интерес не особо доброжелательной аудитории, она также решила представить довольно странное видео. Так, Анастасия Волочкова осрамилась на весь интернет, показывая нелепые упражнения в спортзале.

«Укрепление мышц спины-важный для меня момент. Я очень люблю физическую нагрузку в балетном или фитнес зале. Но и в домашних условиях Тренажер можно заменить резиновым эспандером. Завтра покажу, как это делать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова делает один подход тяги в блоке на спину, после чего резко подскакивает и демонстрирует растяжке. После этого звезда выполняет узкую тягу к спине, после чего опять демонстрирует растяжку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

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