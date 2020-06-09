44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова, кажется, совсем не переживает после недавних обвинений в миллионых долгах и наслаждается жизнью

Так, недавно в студии программы "На самом деле" бизнесмен Владислав Фоменко заявил, что у него был роман с Волочковой, более того, артистка даже была беременна. Мужчина пожаловался, что одолжил Анастасии 30 миллионов рублей на ремонт дома, но вот долг та не вернула до сих пор, передают "Дни ру".

Мужчина согласился пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать: он мог стать отцом, если бы их связь с балериной не прервалась. Впрочем проверка на детекторе лжи дала неоднозначный результат. Как отметил полиграфолог Игорь Володин, интимная связь у Фоменко с балериной точно была, а вот ребенок под вопросом.

Помощница балерины Юлия Вербицкая-Линник уже высказывалась на эту тему. Она заявила, что Анастасия не собирается подавать на Владислава в суд, потому что его необходимо проверить на адекватность.

Тем не менее скандал, похоже, никак не отразился на привычном укладе ее жизни. На днях Волочкова побывала в конном клубе. Звезда выставила кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала как браво оседлала мощного жеребца (чтобы посмотреть видео, прсокролльте вниз).

"Рысь. Любимый конный клуб "Новый век". Солнце. Радость. Небо. Красота.😊 Я очень люблю лошадей.🙏 И вроде в седле держусь уверенно.😉", - похвасталась балерина.

Ранее мы рассказывали, Волочкова, которая променяла танцевальный зал на конный клуб, ошеломила образом наездницы. Звезда держала животное за поводья и подошла близко к камере. Анастасия не преминула случаем подчеркнуть формы в откровенном декольте, а также блеснуть длинными ногами в обтягивающих штанах.

"Это один из прекраснейших вариантов изоляции😊", - сообщила Волочкова, отметив, что конный клуб находится недалеко от ее дома.

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