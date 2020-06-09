Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, похвалилася ідеальною фігурою у відвертому міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«ЦУМ», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на знімку Омович позує в зухвалому чорній міні-сукні і ботфортах, сівши на машину, яка розташована в київському ТРЦ. Звернемо увагу, що сукня максимально підкреслює форми зірки. Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, адже кадри вона викинула у себе в Сторіс.

Доповнював образ Омович елегантне кольє і браслет на руці.

Як повідомлялося раніше, модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, постала в мереживній сукні.

Зірка любить розбурхувати свідомості в неймовірних нарядах. На цей раз модель з'явилася в міні-сукню тілесного кольору з чорним мереживом.

Наряд був настільки коротким, що здавалося ось-ось оголить найінтимніше. Крім того, красуня застигла в інтригуючій позі: вона розставила ноги, спершись про туалетний столик: "Тут дуже спекотно".

На ногах Олени були босоніжки з довгим чорним мереживом, в колір сукні. Було таке відчуття, що це ботфорти.

Модель розпустила довгі рівні волосся, і трохи отогнулась тому.

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