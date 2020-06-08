Українська спортсменка-дзюдоїстка Дарина Білодід похвалилася неймовірною фігурою під час відпочинку на природі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в міні-шортах і облягаючому топі. Спортсменка також підписала знімок, що на вулиці було 29 градусів спеки. Як можна помітити, красуня позує під час відпочинку на вулиці.

При цьому прихильники Білодід не змогли що-небудь сказати, адже знімок спортсменка вирішила опублікувати в Сторіс.

До цього повідомлялося, що українська чемпіонка з дзюдо Дар'я Білодід блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку.

«Як же я чекала цього і теплого літа😍 Нарешті!Кайф», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Білодід позує в міні-шортах і топі сидячи на дивані на вулиці. Її шанувальники поспішили висловити свою думку про красу кумира.

«Моя бомбита», «одна сумуєш?», «красивий і улюблений мною ангел», «вау, як красиво», «Ти взяла моє серце на больовий», «мій смак каже, що ти неймовірна», - пишуть вони.

Також ми писали, що Білодід пропонує своїм шанувальникам кілька знімків на вибір і просить назвати серед них найкращий. Однак вони явно звернули увагу на красу зірки, про що свідчать коментарі.

Нагадаємо, української дзюдоистке Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.

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