Украинская спортсменка-дзюдоистка Дарья Билодид похвасталась невероятной фигурой во время отдыха на природе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в мини-шортах и облегающем топе. Спортсменка также подписала снимок, что на улице было 29 градусов жары. Как можно заметить, красотка позирует во время отдыха на улице.

При этом поклонники Билодид не смогли что-либо сказать, ведь снимок спортсменка решила опубликовать в Сторис.

До этого сообщалось, что украинская чемпионка по дзюдо Дарья Билодид сверкнула безупречной фигурой во время отдыха.

«Как же я ждала настоящего и тёплого лета😍 Наконец-то!Кайф», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Билодид позирует в мини-шортах и топе сидя на диване на улице. Ее поклонники поспешили высказать свое мнение о красоте кумира.

«Моя бомбита», «одна скучаешь?», «красивый и любимый мною ангел», «вау, как красиво», «Ты взяла мое серце на болевой», «мой вкус говорит, что ты невероятная», - пишут они.

Также мы писали, что Билодид предлагает своим поклонникам несколько снимков на выбор и просит назвать среди них самый красивый. Однако они явно обратили внимание на красоту звезды, о чем свидетельствуют комментарии.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

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Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.