Відомий український хореограф Влад Яма показав, як проводить дозвілля

На кадрах Влад сидить у надувному басейні в коротких шортах і кепці. Яма сів на коліна і очищав резервуар, поки його знімали. На фото можна легко оцінити підтягнуту фігуру танцівника, який не посоромився показати її на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли нічого написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Мрія".

Повідомлялося, що хореограф і телеведучий Влад Яма похвалився своїм новим придбанням.

Однак цього разу Влад не стримався і похвалився новою покупкою, яку придбав на днях. Мова йде про новомодний гаджет - робот-пилосос.

Повідомлялося, що Влад Яма натякнув українцям на майбутній запуск нового сезону популярного шоу «Танці з зірками».

На своїй сторінці в Instagram артист натякнув на запуск нового сезону проекту і запропонував розповісти, кого з зірок люди хотіли б бачити серед учасників.

«Ви теж бачите світло в кінці тунелю? Тоді клікніть на фото двічі, і в коментах, будь ласка, напишіть кого з селебрітіз хочете бачити у новому сезоні «Танців з Зірками»?», - написав Яма.

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