Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як веселиться з гарячою подружкою в басейні

Знаменитість не соромиться свого образу життя, любить розважатися на вечірках і часто вражає аудиторію кадрами із відпочинку, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. В цей раз Кайлі показала знімок, на якому в модному купальнику повеселилася з близькою подругою прямо в басейні, пише Politeka.net.

Так, на новому кадрі дівчина ледь не притискається лицем до пишних грудей подружки-блондинки і при цьому без сорому хвалиться апетитною п'ятою точкою. Виставивши напоказ свої форми, Кайлі вразила фанатів фігурою в яскраво-рожевому бікіні:

«Це день народження, день народження поганої дівчинки, ти на першому місці 🥇 💗💗💯💯🎉🎉», - написала під знімком Кайлі.

При цьому шанувальники тут же захопилися жарким виглядом дівчат:

«Хотів би я зустрітися з тобою, Кайлі, твій 🍑🍑🔥просто вогонь», «Люблю тебе», «Але ви, пані, просто чудово виглядаєте», «шикарні пані», «у мене всі разом, Ommmmmmmm😋😋😋😋😋», «Чорт, ця гаряча блондинка».

До цього дівчина блиснула своєю фігурою у білосніжному образі, з'явившись перед об'єктивом у коротенькому топі і нижній білизні такого ж відтінку. При цьому Волосся Кайлі залишила розпущеним, а на її обличчі помітний макіяж з акцентом ра розкосі очі.

Головною родзинкою кадру стало те, що позувала Дженнер у ванній, за спиною якої можна помітити затишну обстановку в кімнаті:

«Мій новий улюблений автозагар будинку - з Австралії», - написала Кайлі, зазначивши свого нового косметичного фаворита.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«моя Мама», «Хороший вибір 👍», «Я з'їв би тебе, ти красива в своїй простоті. 😩❤️», «Хм сліпить аж від таких апетитних видів», «Я люблю вас, тримайте ваші руки», «En ambiente lo que falta es mi trapito para покласти візит echar humo esa lavadora, Dios que ricura», «яка ти крута дама».

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