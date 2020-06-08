Шведська модель Гейл Келлі, яка живе в США і відома як ангел Victoria's Secret, здивувала формами в крихітному купальнику, пробігшись в такому вигляді по снігу

Як передає Politeka.net, красуня виставила свіжі кадри в "сторіз" в Instagram з відпочинку у горах. Модель з'явилася в зеленому бікіні, без тіні збентеження, блиснувши ідеальною фігурою - зона декольте просто заворожує, аж до мурашок.

Келлі без макіяжу, з пучком на голові прошльопала засніженою стежкою слідом за своїм коханим, актором Юелем Кіннеманом, який, до речі, який теж був в одних плавках. Судячи з підпису до кадрів "freezing", а також за виразом обличчя красуні - вона не зовсім в захваті від цієї ідеї, але діватися вже нікуди.

Раніше ми повідомляли, модель засвітила на камеру любовні пустощі з бойфрендом. Дівчина постала з зібраним в хвіст волоссям, без косметики, у спортивному та зручному для подорожей одязі.

25-річна Келлі і 40-річний Юель обнімалися і цілувалися. На одному з кадрів Гейл навіть висунула язик і доторкнулася до язика патрнера.

"Виглядає вражаюче, але де це? 🏔"; "Дуже круто!!!🔥"; "Це мило💕"; "Найкраща пара 👌🏻❤️", - відреагували користувачі.

Крім того, ми писали, як Гейл потрясла кадрами в бікіні на яхті - і правильно, не можна ховати таку надзвичайну красу. Дівчина в білій кепці і накинутій на плечі тонкій курточці млосно позувала біля огорожі, мрійливо дивлячись у далечінь.

«Ти просто диво!», «ульотний вигляд!», «божественний вигляд», «красуня», «богиня!», «ти сама досконалість! Не можна відірвати очей», - коментуючі не скупилися на компліменти.

Нагадаємо, що Гейл Келлі з Victoria's Secret показала розваги з голлівудським красенем: "Ух, як солодко!".

А ще Politeka писала, що спокуслива Гейл Келлі з Victoria's Secret побешкетувала під струменями води: "Бесстыдница".