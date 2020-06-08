Стало відомо про нові труднощі, які обрушилися на принца Гаррі після виходу з королівської сім'ї

Гаррі і Меган Маркл відмовилися від королівський обов'язків ще в січні, однак "мегзит" офіційно набув чинності лише 1 квітня.

Серед іншого, герцогу Сассекскому заради незалежності довелося відректися від військових титулів. Як стало відомо нещодавно, Гаррі захотів зберегти роль церемоніального голови королівських морських піхотинців. У бесіді з друзями з британського флоту він обмовився, що рішення переїхати в Лос-Анджелес було поспішним.

Королівський експерт Рассел Майерс вважає, що Гаррі зможе повернути собі цей титул. Однак йому, таким чином, все ж доведеться визнати свій переїзд в США помилкою і "здати назад".

Зазначимо, адаптація до нового життя в США дається принцу Гаррі і Меган Маркл з працею. Пандемія на час зруйнувала плани герцогині Сассекской з підкорення Голлівуду і змусила подружжя перетворитися на домосідів. Принцу Гаррі доводиться значно важче, ніж його дружині. Тут у нього немає ні друзів, ні родичів — і навіть отримати роботу через відсутність громадянства йому проблематично.

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Зараз у родині принца Гаррі і Меган Маркл напружена обстановка, про це розповіло анонімне джерело британським ЗМІ. Він зізнався, що актриса злиться на принца, тому що він став схожий на волоцюгу.

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