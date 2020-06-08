Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала свіжі фото з сонячного Києва

Красуня стояла на тротуарі в білих штанях і футболці, а образ доповнила толстовкою, яку спустила з плечей. Волосся Соня зібрала в хвіст і дивилася вдалину, поки її фотографували. Фотографія вийшла сонячної і літньою, а по машинах на тлі можна зрозуміти, що Євдокименко прилетіла з Нью-Йорка, де вона живе, в українську столицю - Київ. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи легендарну бабусю, поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Приголомшлива", "дуже Красива", "Чудово", "Просто клас", "Гарна дівчинка", Привіт Софія, я твій фанат з Філіппін", "Фігура просто нереальна".

Раніше ми повідомляли, що юна онука Ротару злегка оголилася і влаштувала дикі танці на камеру.

19-річна Соня Євдокименко, більш відома громадськості, як рідна онука легендарної співачки Софії Ротару, любить привертати до себе увагу на сторінках соцмережі Instagram. Там вона викладає різні фотознімки, на яких вона змінює вбрання, гуляє по вулицях Нью-Йорка і безглуздо танцює на камеру.

Повідомлялося, що 72-річна українська співачка Софія Ротару здивувала зовнішнім виглядом в молодіжному "прикиді".

Нестаріюча і не втрачає стрункості співачка була у світло-синіх джинсах, підкачаних знизу, бежевій кофтині і коричневих черевиках, з великою синьою сумкою. Ротару з розпущеним волоссям стояла у відкритому ліфті з букетом квітів, а поруч з нею знаходився один з представників її "свити".

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