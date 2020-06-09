У цьому році пляжний сезон з-за погодних умов відкрився трохи пізніше, однак у форму приводити себе зірки почали задовго до літа

У кожної моделі, співачки та актриси є свої секрети схуднення, позбавлення від целюліту і харчування. При цьому свої ж способи отримати ідеальну фігуру зірки відчували на собі особисто. Зайва вага, складки на боках, обвисла шкіра або целюліт – з усім цим стикається практично кожна жінка. Представляємо вашій увазі добірку знаменитостей, які дивували на пляжі фігурою, причому не найкращим чином, повідомляє Politeka.

Епатажна телеведуча Леся Нікітюк ‒ вважається досить екстравагантної і стильною знаменитістю. Зараз її стрункою і підтягнутою фігурі заздрять тисячі прихильниць, питаючи секрети схуднення і випитуючи подробиці тренувань. При цьому ще рік тому Леся здивувала фанатів невдалим кадром, на якому засвітила свій целюліт. Відпочиваючи заміському комплексі недалеко від Києва, зірка поділилася пікантним кадром, отримавши безліч гнівних слів.

А от в минулому році відпочивала в Туреччині разом з дітьми Анна Седокова записала відеозвернення до своїх шанувальників, після тисячі коментарів з насмішками, виправдавшись за свою фігуру. Справа в тому, що одна з туристок зняла Ганну без фотошопу і показала кадр, на якому артистка стоїть спиною і на сідницях знаменитості виразно видно целюліт. Гнів мережі був спровокований тим, що в цей же час Ганна поділилася помітно отретушированным кадром у себе на сторінці.

Ексцентрична Кім Кардашьян викликає багато різних емоцій у шанувальників і недоброзичливців, а її фігура завжди обговорюється особливо уважно. Де б не з'являлася матір трьох дітей, її складно не помітити завдяки видатній п'ятій точці. Причому не постановочних кадрів фанати можуть зауважити: форми Кім далеко не ідеальні, а її целюліт не раз ставав центром насмішок.

«Я ніколи не говорила, що я досконала. Шалено думати, що потрібно бути бездоганним просто тому, що постійно знаходишся в центрі уваги», - коментувала раніше Кардашьян.

Селена Гомес склоннка до повноти з дитинства. Причому дівчині вдається, як худнути швидко, так і одужувати. Її пляжні знімки часто дивують фанатів. З-за неідеальної фігури співачка піддалася критиці з боку хейтеров. Проте пізніше виявилося, що причина зайвої ваги співачки криється в її хвороби. Сама дівчина стежить за собою і активно бореться з проблемами.

Струнка Ані Лорак, вага якої вже багато років не перевищує 52 кілограм не завжди була такою. Після народження дочки Кароліна «здала позиції» і довгий час приходила в себе, скидаючи вагу і сиділа на різних дієтах. При цьому тоді ще чоловік Кароліни – Мурат критикував зірку, говорять тією: «Пора повернути себе, як на картинці раніше».

Скандальна зірка Вікторія Боня раніше також була помічена в любові до фотошопу власних пляжних кадрів. Раніше її висміяли за провальні кадри, на яких Вікторія виглядає не настільки бездоганно. Так, завдяки папараці надбанням громадськості стали пляжні знімки зірки, на яких помітний целюліт.

Багато років тому Ірина Білик вразила фанатів знімками, які потрапили в мережу від папараці - на вечірці з нагоди завершення щорічного Prime Yalta Rally так захопилася танцями, що вберегти від фотокамер свої недоліки не змогла.

Схудла на більш ніж двадцять кілограм Настя Каменських часто піддається критиці з двох приводів: багато здивовані і стурбовані схудненням зірки, а інші часто помічають повну фігуру артистки і її недоліки. У минулому році Настю розкритикували за округлі фігуру на відпочинку. Тоді ще зоря не була заміжня і проводила свій жаркий відпустку, показуючи виключно себе на відпочинку.

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