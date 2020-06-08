Російська артистка Наташа Корольова похвалилася своїм дозвіллям

Співачка поділяє захоплення російської балерини Анастасії Волочкової. Королева також виявилася любителькою лазні. Саме тому вона вирішила провести вихідні.

прийняття спа-процедур зірка вибралася в заміський комплекс. А кадрами свого відпочинку Королева похвалилася у соцмережі Instagram. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Королева обмотавшись бірюзовим рушником, стоїть у дверях лазні і тримає віники. На голові у неї традиційна шапочка для лазні. При цьому під час рухів артистки з-під рушника з'явився червоний купальник.

«Банний сезон оголошую відкритим. З легким паром!», - каже співачка на опублікованому відео.

У мережі активно коментують кадри. Королеву і порівняли з Пугачовою, і з Волочковою.

«Наталія, вам би в кіно зніматися. Ви така експресивна. Стільки енергії!!!», «З віком така поведінка стає смішним», «як Пугачова, теж говорила весну дозволяю», «То Волочкова з віниками, а тепер і Наталія туди ж», «Блін мені взагалі здалося що під рушником, чоловічий орган», - пишуть в коментарях.

Користувачі сетине даремно згадали про Волочкової. Як відомо, вона є великою любителькою такого відпочинку та регулярно публікує відповідні фото.

Не встояв і російський співак Микола Басков. «А далі?))», - прокоментував він відео Королевою.

Нагадаємо, що син Наташі Корольової і Тарзана вразив яскравою витівкою в респіраторі: «Слава Україні!».

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