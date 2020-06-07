У травні українці частіше продавали валюту, ніж купували її

Як передає Politeka.net, такі дані опублікували на сайті Нацбанку України. Згідно з даними, в травні українці продовжили масово здавати долари. В НБУ підрахували, що було продано на 48,5 мільйонів доларів більше, ніж куплено. Це на 4,7% менше, ніж у квітні.

Таким чином, у травні українці здали менше доларів, ніж під час квітневого карантину. За даними НБУ, українці продали валюти на 15,4% менше, ніж у квітні. Проте продають все ще більше, ніж купують.

Скоротилася і кількість операцій на готівковому ринку. Порівняно з докризовим лютим, обсяг операцій знизився в 1,5 рази.

В НБУ повідомили, що в 2020 році українці вже встигли продати валюти на 5327,1 млн доларів і купити на 5897,9 млн доларів.

Додамо, що це дані лише за готівковими операціями. Як відомо, з 2019 року українці мають можливість купувати валюту онлайн. Наприклад, у березні, за даними фінрегулятора, українці купили валюти на 300 млн доларів.

Варто відзначити, що станом на 7 червня курс долара складає 26,7 гривень, в той час як євро продається за 30,29 гривень. За прогнозами експертів, в найближчий час курс сильно не зміниться.

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