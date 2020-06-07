Американська фітнес-модель Ана Чері забула про сором і блиснула бездоганними вигинами в прозорій мінібілизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, спершу Чері позує спиною на камеру в ледь помітні білизні, елегантно задираючи ногу. У якийсь момент знаменитість повертається і демонструє всім значні форми в прозорому мереживній білизні.

Самі кадри Чері ніяк не підписала, а її прихильники не змогли цього зробити в силу того, що кадри вона викинула в Сторіс.

До цього ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері показала ідеальний вигляд у червоному бікіні.

Знаменитість вирішила блиснути стильним бікіні червоного кольору під час пляжного відпочинку. Не секрет, що Ганна активний користувач мережі і любитель жаркого відпочинку, тому на її сторінці в соціальній мережі Instagram практично щодня з'являються нові фото, зроблені на пляжі або на природі.

В цей раз знаменита красуня повеселилася на узбережжі в червоному купальнику і вимазала маслом для ідеального засмаги. Свій пляжний "лук" дівчина дополила сонцезахисними окулярами в трендової оправі і панамою з леопардовим принтом.

«Я просто збираюся опублікувати те, що я відчуваю в цій поїздці. 🌴❤️ #Exuma # Багамські острови # бікіні # пляж #tanliketoast #AnaCheri», - написала Ана під постом.

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