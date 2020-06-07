Принц Гаррі не виправдовує надій амбітної актриси Меган Маркл

Адаптація до нового життя в США дається принцу Гаррі і Меган Маркл з працею. Пандемія на час зруйнувала плани герцогині Сассекської з підкорення Голлівуду і змусила подружжя перетворитися на домосідів. Принцу Гаррі доводиться значно важче, ніж його дружині. Тут у нього немає ні друзів, ні родичів — і навіть отримати роботу через відсутність громадянства йому проблематично.

Зараз у родині принца Гаррі і Меган Маркл напружена обстановка, про це розповіло анонімне джерело британським ЗМІ. Він зізнався, що актриса злиться на принца, тому що він став схожий на волоцюгу.

«Вона звинувачує чоловіка Гаррі в тому, що він став домосідом, який цілий день грає з Арчі собаками. А міг б заводити корисні знайомства і налагоджувати ділові зв'язки в Мережі, як це робить вона», - повідомляє друг сім'ї, який побажав залишитися анонімом.

Також, за словами джерела, Меган вважає, що Гаррі погано одягається і постійно носить одні і ті ж речі. Шлюб подружжя через це на межі розриву.

«Вона вийшла заміж за принца, а не за волоцюгу, і у моменти сварок каже, що не бачить особливої різниці», - помітив анонім. Все це і призводить до конфліктів. А гасить їх Дорія Регланд - мама Маган Маркл, з якою у принца Гаррі склалися чудові стосунки.

Також раніше повідомлялося, що Меган Маркл вирішила записати відеозвернення для випускників школи, де вона вчилася з 11 до 18 років.

Крім цього, колишня герцогиня Сассекська порушила мовчання щодо протестів в США.

У своєму зверненні Меган Маркл згадала про аналогічні бунти в Лос-Анджелесі, які почалися в 1992 році і зізналася, що їй неприємно усвідомлювати жорстокість цього світу.

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

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