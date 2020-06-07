Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала семейную идиллию в честь большого праздника
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.
На снимке Ольга Фреймут нежно прижимается к своему супругу Владимиру Локотко, сидя на перилах. Ведущая одета в короткое белое платье с кружевными оборками. Она случайно или специально слегка задрала подол так, что обнажила коленку. Волосы Фреймут свободно падают на шею и плечи.
Муж звезды одет по-домашнему просто: в джинсы и полосатую футболку. Владимир обнимает свою благоверную за плечо.
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"Поздравляем Вас с Праздником Троицы", - подписала фотографию Ольга Фреймут.
Пользователи социальной сети поздравили семейную пару в ответ и оставили много восторженных комментариев:
"🤗🌺 Спасибо 🙏 Вам всего доброго и найкращого🤗 Вы так хорошенькие ❤️🌺"; "Очаровательная"; "Физиогномически-красивая,положительная,светлая пара. Мне нравится)))"; "Красавица".
Стоит отметить, что комментаторы заметили интересную деталь во внешности мужа Фреймут и поспешили обсудить ее друг с другом:
"У него там дырка на футболке"; "футболка конечно делает моим глазам больно"; "Эта футболка стоит как пенсия)))"; "Как это у такого знатока этикета человек в скомканный футболке? А с Притулы смеялась, шо с брюками ремень носить🤷🏻♀️🧐".
Напомним, известная блондинка Фреймут свела с ума красотой на пляже: "Решила не останавливаться...".
Также Politeka писала, что Фреймут на вокзале поразила внешним видом в обычной жизни.
А еще Politeka сообщала, что Ольга Фреймут напугала украинцев новой внешностью, сеть кипит.