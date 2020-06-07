36-летняя украинская ведущая Катя Осадчая, автор программы "Светская жизнь", ошеломила летним развлечением с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым

Как передает Politeka.net, звездная пара отправилась кататься на яхте по Днепру. Босоногая и счастливая Катя позировала на носу судна. На ней короткие джинсовые шорты и голубая рубашка. На одном из кадров знаменитость в солнцезащитных очках улыбалась прямо в камеру, на другом - положив руку на пояс и ухватившись за парус, ведущая смотрела вдаль.

Кроме того, Осадчая показала своего мужа за штурвалом: суровый Горбунов держался очень уверенно.

"Моя стихия! ❤️ На Днепре замечательно! @gorbunovyuriy мой будущий капитан", - подписала кадры ведущая.

Примечательно, что в комментариях засветилась другая известная украинская парочка - рэпер Потап и певица Настя Каменских. Первый написал "шкипер" (капитан парусного судна, - ред.), а вторая поддержала Осадчую смайликом.

"Шкипер!!!"

"Сразу видно, что есть чувство стиля👏"

"👏 ну з таким капітаном Катю можна не тільки по Дніпру"

"Капитан серьёзный!❤️"

"Фото супер! Приємного відпочинку!!!❤️❤️❤️"

Ранее мы сообщали, Осадчая в Инстаграм показала свой "карантинный" наряд - немного смахивает на Зорро. На ней были черные штаны и топ с огромными плечами-волонами, а также шляпка. Лицо Кати было закрыто черной маской.

«Новые времена, новый дресс код», - написала ведущая.

«Завязывайте с масками), народ и так уже запуган непонятно чем», «Элегантно и стильно», «Зорро», «Ты невероятно красивая», - писали в комментариях.

Напомним, что Астафьева рассорила украинцев неожиданным признанием: Осадчая не сдержалась, «Ты обманываешь».

А еще Politeka писала, что Осадчая огорошила новым нарядом, звезду просто не узнать: "Дорофеева, снимай очки".

Также Politeka сообщала, что Юрий Горбунов в «Квартал 95» показал, чем соблазняет жену: «А Осадчая это видела?».