Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як відпочиває

На фото красуня позує в білому платті з малюнками квітів, стоячи без взуття на галявині. В одній руці Маша тримала маленький келих, а в другій - величезний, в який влізе не одна пляшка вина. Єфросиніна підняла їх і посміхалася на камеру. Завдяки цьому фото вийшло сонячним і ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не більше одного келиха", - написала Маша.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали кілька коментарів під публікацією:

"Крутотень", "Клас і хочу такий келишок і плаття. Маша", "Ого, келих", "Це ваза", "Такий маленький келишок. Пий, пий, пий до дна, ми наллємо ще вина", "Шикарний вид", "Який місткий келих", "Гарненький такий келишок", "Маша Красива, гарна сукня!)", "Ось це келишок, по-серйозному", "А мені подобається нова зачіска".

Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала себе після кардинальних змін.

На першому фото красуня позує в образі, який глядач звик бачити. У Єфросиніної довгі нігті і волосся без чубчика. А ось на другому кадрі Маша показала себе з чубчиком, який обстригла. Новий образ вийшов досить свіжим і незвичайним.

Нагадаємо, Єфросиніна вирішила пояснити, чому кримчани підтримали Росію

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