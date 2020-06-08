Відома модель Емілі Ратаковскі любить привертати до себе увагу максимально соковитими образами

На першому фото Емілі позує в прозорій сукні, яке практично нічого не прикрив. Наряд тільки частково закрив груди і пікантне місце нижче пояса. У сукні було цікаве доповнення - вушка, які йшли від зони декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Емілі вже стояла повністю гола, прикрившись прозорою фіранкою. Можна побачити на знімку ідеальні форми красуні, які виднілися через прозору тканину.

На ще одному знімку Емілі стояла в жовто-чорному купальнику перед умивальником. Наряд був мініатюрним, а зірка розгорнулася п'ятою точкою до камери, тому на фото можна оцінити спокусливі форми знаменитості.

На наступній публікації красуня себе показує в прозорій білизні і джинсах, які спустила, показуючи стрінги. Емілі показала своє тіло у всіх максимально спокусливих ракурсах.

Замикає топ фото Емілі, де вона показала себе в леопарді на пляжі. Красуня для фото вибрала міні-бікіні і спокусливо вигнулась для фото, демонструючи ідеальний загар на своєму тілі. Волосся красуня залишила розпущеним, а однією рукою трималася за обличчя, позуючи перед камерою.

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