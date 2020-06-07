Королівське сімейство Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися з підданими новою публікацією

Поточний тиждень у Великобританії присвячений волонтерам. Британці всіляко висловлюють їм свою повагу, а також діляться власними успіхами на цій ниві. Так, Кейт Міддлтон і принц Вільям теж вирішили похвалитися і розповіли, як допомагають нужденним.

А вже сьогодні в соцмережах членів королівської сім'ї з'явилася нова публікація. Так, герцог і герцогиня Кембриджські опублікували в мікроблозі нову фотографію з дітьми.

На ній 37-річний Вільям з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою йде до одного з будинків в Сандрінгемі.

Судячи з вбрання Шарлотти, можна здогадатися, що кадр був зроблений на початку травня, в день народження принцеси. Тоді Кейт Міддлтон публікувала серію її портретів у цій же сукні з принтом "гусяча лапка".

"Ми підійшли до кінця "Тижня волонтерів", і герцог з герцогинею Кембриджські з радістю діляться з вами новою фотографією, зробленою герцогинею під час їх волонтерської роботи. У квітні герцог, герцогиня і їх сім'я відвідали одиноких пенсіонерів, що проживають в Сандрінгемі, - йдеться у підписі до світлини.

Також раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон довели до відчаю. Герцогиня слідом за Меган Маркл має намір судитися проти видання Tatler за публікацію неправдивої та образливої статті про дружину принца Вільяма.

В статті журналісти назвали Кейт Міддлтон "болісно худою" і заявили, що між Меган Маркл і дружиною Вільяма були постійно якісь конфлікти.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.