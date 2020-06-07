Королевское семейство Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились с подданными новой публикацией

Текущая неделя в Великобритании посвящена волонтерам. Британцы всячески выражают им свое уважение, а также делятся собственными успехами на этом поприще. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже решили похвастаться и рассказали, как помогают нуждающимся.

А уже сегодня в соцсетях членов королевской семьи появилась новая публикация. Так, герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в микроблоге новую фотографию с детьми.

На ней 37-летний Уильям с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой идет к одному из домов в Сандрингеме.

Судя по наряду Шарлотты, можно догадаться, что кадр был сделан в начале мая, в день рождения принцессы. Тогда Кейт Миддлтон публиковала серию ее портретов в этом же платье с принтом "гусиная лапка".

"Мы подошли к концу "Недели волонтеров", и герцог с герцогиней Кембриджские с радостью делятся с вами новой фотографией, сделанной герцогиней во время их волонтерской работы. В апреле герцог, герцогиня и их семья навестили одиноких пенсионеров, проживающих в Сандрингеме, - говорится в подписи к снимку.

Также ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон довели до отчаяния. Герцогиня вслед за Меган Маркл намерена судиться против издания Tatler за публикацию неправдивой и обидной статьи о супруге принца Уильяма.

В статье журналисты назвали Кейт Миддлтон "болезненно худой" и заявили, что между Меган Маркл и женой Уильяма были постоянно какие-то конфликты.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.