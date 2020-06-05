Скандальну стаття про герцогиню Міддлтон опублікувало видання, яке очолює близький друг Кейт

Про це пише британський таблоїд The Sun.

За інформацією інсайдерів, в даний момент герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон перебуває не в найкращому гуморі: дружина принца Вільяма не може пробачити зраду близького друга.

Як відомо, видання Tatler, яке опублікувало скандальну статтю про Кейт, очолює її давній друг - Річард Деннен.

Вони разом навчалися в університеті і навіть були сусідами протягом декількох років. Коли майбутня герцогиня і принц Вільям взяли паузу у відносинах, то саме Деннен втішав її у спільну поїздку у Францію.

Більш того, редактор не раз ділився особистими фото Міддлтон і танцював на королівському весіллі в 2011 році. Зараз же Кейт відчуває себе обдуреною, адже справжні друзі навряд чи б відкрили її таємниці, а тим більше дали відмашку на друк особистої інформації.

Раніше ми розповідали про те, що Кейт Міддлтон довели до відчаю. Герцогиня слідом за Меган Маркл має намір судитися проти видання Tatler за публікацію неправдивої та образливої статті про дружину принца Вільяма.

В статті журналісти назвали Кейт Міддлтон "болісно худою" і заявили, що між Меган Маркл і дружиною Вільяма були постійно якісь конфлікти.

Герцоги Кембриджські вже направили до видання вимогу видалити статтю, яку журналісти назвали "Катерина Велика".

Також у своїй статті британські журналісти порівняли герцогиню Кембриджську з покійною принцесою Діаною і заявили, що принц Вільям нібито потрапив під вплив матері Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

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