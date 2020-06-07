Важливі новини, про які потрібно знати

Нові тарифи на комуналку і правила виплати пенсій: українцям видали цілий ряд вимог від МВФ

Стало відомо, які умови має виконати Україна, щоб отримати транш від МВФ. Про них розповів міністр фінансів Сергій Марченко, який розвінчав міф про підвищення комунальних тарифів.

Він стверджує, що оплата в наступному опалювальному сезоні буде знижена.

«Зараз ціна, яка була у попередньому опалювальному сезоні, яка зараз у всіх нормативних документах, більше 4 тисяч гривень. На ринку фактична ціна – 2 275. Це ціна травня. Тобто ціна буде знижена», - заявив Марченко.

«Слугу» Зеленського побили на заправці до втрати свідомості, подробиці: «впав на землю і…»

Напад на депутата стався ввечері в п'ятницю, 5 червня, під Житомиром недалеко від села Зарічани.

Жертвою нападу став 38-річний Юрій Заславський. Як повідомляється, двоє чоловіків побилися з депутатом на одній з місцевих АЗС. Під час бійки Заславський упав на землю і втратив свідомість. Втім, надалі він вирішив не звертатися в лікарню.

«Чоловік отримав травми – садна і подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання», - йдеться в публікації.

Долар і євро розкидає в сторони, курс валют зміниться відразу після вихідних: дані НБУ

7 червня долар і євро несподівано застигнуть на місці

Згідно з даними НБУ, долар буде торгуватися за 2669,53 гривні, проте вже в понеділок валюта обвалиться до 2660,05 грн.

А ось курс євро, навпаки, подорожчає після вихідних. Сьогодні він буде торгуватися за 2999,75 гривень, а вже в понеділок підскочить до 3014,77 гривень.

Правила отримання субсидій змінилися, українцям дали важливе роз'яснення: «всього за 10 днів…»

Субсидії стануть доступні для більшого числа українців

У зв'язку з карантином у Мінсоцполітики були внесені зміни, за якими субсидії повинні даватися всім безробітним, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів про деталі.

На тлі карантину кількість безробітних в Україні різко підскочило. Так, за даними Торгово-промислової палати, вона становить 13,7%-15,4% від працездатного населення.

За словами Музиченка, правила отримання субсидії засновані на вивченні доходу громадянина за попередні 6 місяців, однак в період карантину багато українців позбулися можливості працювати, тому дані правила були відкориговані ще в кінці березня.

Так, при отриманні субсидії для безробітних, які оформили відповідну допомогу, тепер враховуються доходи в розмірі цього посібника.

Нагадаємо, кредити МВФ вилізуть боком для кожного українця: "Дорога комуналка, великі податки...".