Важные новости, о которых нужно знать

Новые тарифы на коммуналку и правила выплаты пенсий: украинцам выдали целый ряд требований от МВФ

Стало известно, какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить транш от МВФ. О них рассказал министр финансов Сергей Марченко, который развенчал миф о повышении коммунальных тарифов.

Он утверждает, что оплата в следующем отопительном сезоне будет снижена.

«Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, более 4 тысяч гривен. На рынке фактическая цена – 2 275. Это цена мая. То есть цена будет снижена», - заявил Марченко.

«Слугу» Зеленского избили на заправке до потери сознания, подробности: «упал на землю и…»

Нападение на депутата произошло вечером в пятницу, 5 июня, под Житомиром недалеко от села Заречаны.

Жертвой нападения стал 38-летний Юрий Заславский. Как сообщается, двое мужчин подрались с депутатом на одной из местных заправок. Во время потасовки Заславский упал на землю и потерял сознание. Впрочем, в последствии он решил не обращаться в больницу.

«Мужчина получил травмы – ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства», - говорится в публикации.

Доллар и евро разбросает в стороны, курс валют изменится сразу после выходных: данные НБУ

7 июня доллар и евро неожиданно застынут на месте

Согласно данным НБУ, доллар будет торговаться по 2669,53 гривны, однако уже в понедельник валюта обвалится до 2660,05 грн.

А вот курс евро наоборот, подорожает после выходных. Сегодня он будет торговаться по 2999,75 гривен, а уже в понедельник подскочит до 3014,77 гривен.

Правила получения субсидий изменились, украинцам дали важное разъяснение: «всего за 10 дней…»

Субсидии станут доступны для большего числа украинцев

В связи с карантином в Минсоцполитики были внесены изменения, по которым субсидии полагаются всем безработным, которые состоят на учете в центре занятости. Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал о деталях.

На фоне карантина число безработных в Украине резко подскочило. Так, по данным Торгово-промышленной палаты, оно составляет 13,7%-15,4% от работоспособного населения.

По словам Музыченко, правила получения субсидии основаны на изучении дохода гражданина за предыдущие 6 месяцев, однако в период карантина многие украинцы лишились возможности работать, поэтому данные правила были откорректированы еще в конце марта.

Так, при получении субсидии для безработных, которые оформили соответствующее пособие, теперь учитываются доходы в размере этого пособия.

Напомним, кредиты МВФ вылезут боком для каждого украинца: "Дорогая коммуналка, большие налоги и...".