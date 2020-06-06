Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва вразила сміливим нарядом на публічному заході

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Астаф'єва позує в напівпрозорому червоному платті, а поруч біля неї стоїть телеведуча Катя Осадча. На обох зірок маски у зв'язку з епідемією вірусу з Китаю.

«Як завжди, на висоті», «Красуні неймовірні», «і не соромно бути такою красивою?», «Дуже красиво! Стильно і незвично», «Неймовірна», «до чого ж гарно», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як веселиться будинку без білизни перед подругою.

В цей раз співачка блиснула фігурою в домашньому вигляді перед подругою Сонею Плакидюк. Дівчата показали, як веселилися в президентському готелі та продемонстрували свої головні достоїнства. Яскравий кадр Соня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Так, українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк порадувала черговими відвертими фото української співачки Даші Астаф'євої.

На знімку українська співачка постала зовсім голою, вона навіть не стала прикриватися або соромитися фігури.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

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