Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как веселится дома без белья перед подругой

В этот раз певица сверкнула фигурой в домашнем виде перед подругой Соней Плакидюк. Девушки показали, как веселились в президентском отеле и продемонстрировали свои главные достоинства. Яркий кадр Соня опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм, пишет Politeka.

Так, украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк порадовала очередными откровенными фото украинской певицы Даши Астафьевой.

На снимке украинская певица предстала совершенно обнаженной, она даже не стала прикрываться или стесняться фигуры.

«Мы с @da_astafieva снимались на безопасном расстоянии еще до того, как это стало мейнстримом 😷😜, а @juli_shvetsova кадровала нас с помощью «портрета» на айфоне из другого уголка,— благо президентский номер @bankhotellviv позволял перекрикиваться с эхо 😅🎥», - написала Соня.

Вот что ответили фанаты:

«Какая атмосферная😍», «Прикольно, что творят ❤️», «Боже, какая красота😍😍🔥», «это очень красиво 😻✨✨», «Шикарное фото 😍🔥», «Как красиво😍», «Боже😍😍😍😍», «Какой у вас лук 👍😁», «😻😻шикарные😻😻», «Ну как этот пожар вынести 🔥😘 идеальная @da_astafieva 😘😘😘 уже тоже хочу к тебе на сьемку».

До этого артистка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в длинном красном платье с крупными цветами, напоминающим вышиванку, и с пикантным высоким разрезом. Даша расположилась так, что свет падал на нее, поэтому ткань просвечивалась, выдавая ее восхитительную фигуру.

Горячая брюнетка похвасталась помощником. Даша запечатлела себя с пылесосом и двумя своими собаками.

"Чичико и ЛунА уже давно любимчики не только нашей семьи, но и всех поклонников в виртуальном мире! Режим «вместе 24/7» мы преодолеваем достаточно успешно! Но, помимо приятностей, есть и некоторые сложности в наших отношениях – ежедневная уборка следов от лап , периодические сезонные линьки. Приятная находка – беспроводной пылесос. Уборка получается очень быстрой. Можно сказать, что в наших отношениях с домашними любимцами бытовой вопрос отошел даже не на второй, а на десятый план!", - поделилась Астафьева.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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