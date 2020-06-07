Погода в Україні 7 червня змусить понервувати громадян, цілий регіон виявиться під ударом дощі з грозами

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру, передає Politeka.

Так, жителям північних регіонів варто очікувати невеликій хмарності і літніх 26-29 градусів спеки. А от вночі температура повітря опуститься до 14-17 за Цельсієм.

що Схожа ситуація буде і в центральних регіонах. Там стовпчик термометра покаже від 26 до 30 градусів спеки. У нічний час доби температура опуститься до 14-17 тепла.

А ось на півдні України буде ще спекотніше: від 25 до 31 градуса вище нуля. Вночі стовпчик термометра покаже 13-15 за Цельсієм. Про дощах можна сміливо забути.

На сході країни синоптики прогнозують 27-30 градусів тепла вдень і 12-15 вище нуля вночі. Надворі буде сонячно і без опадів.

Єдине місце, де сьогодні будуть дощі з грозами, це західна Україна. Незважаючи на це, повітря прогріється до 25-28 градусів вище нуля. Вночі ж показник буде в межах 14-16 тепла.

У Києві та області синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів і 26-29 градусів тепла вдень. А от вночі варто очікувати 14-17 за Цельсієм.

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