Холода отступают, но радоваться еще рано - в двенадцати областях Украины в субботу, 6 июня, пройдут дожди с грозами

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, столбики термометров неуклонно растут вверх. Максимальная температура 6 июня застынет на отметке 28-29 градусов выше нуля. Среди счастливчиков: Киевская, Черкасска, Кировоградская, Луганская, Харьковская, Днепропетровская и Винницкая области. Температура здесь днем будет колебаться от 25 до 29 градусов тепла, а ночью - 13-16 градусов со знаком +.

Чуть-чуть посвежее, до 27+ градусов днем и 15+ градусов ночью, будет в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черниковской областях и Крыму.

Значительно холоднее 6 июня будет на западе. Так, в Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской, а также в Одесской областях температура воздуха составит от 21 до 26 градусов тепла днем и от 13 до 16 градусов со знаком + ночью.

Слабые дожди с грозами синоптики обещают 6 июня в таких областях: Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской. На остальной части Украины будет сухо, переменная облачность.

Напомним, на Троицу, 7 июня, в Украине дожди и грозы лишь в западной части, а преимущественно будет стоять сухая погода. Кроме того, в Украину придет жара - + 25 + 30, на Западе + 21 + 24 градуса.

Ранее мы сообщали, жителей Киевской области удивила июньская аномалия. Так в селе Демидов Вышгородского района засняли снег, который выпал во второй день лета. Очевидцы рассказали, что осадки шли не более десяти минут, но успели создать небольшие сугробы.

"Лето остановись! Что ты делаешь? И это не Карпаты, а Киевская область", - поделилась кадрами Светлана Мищенко в соцсети Фейсбук.

Напомним, июньский снег неожиданно выпал под Киевом: кадры аномалии.