Погода в Украине 7 июня заставит понервничать граждан, целый регион окажется под ударом дождя с грозами

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра, передает Politeka.

Так, жителям северных регионов стоит ожидать небольшой облачности и летних 26-29 градусов жары. А вот ночью температура воздуха опустится до 14-17 по Цельсию.

Похожей ситуация будет и в центральных регионах. Там столбик термометра покажет от 26 до 30 градусов жары. В ночное время суток температура опустится до 14-17 тепла.

А вот на юге Украины будет еще жарче: от 25 до 31 градуса выше нуля. Ночью столбик термометра покажет 13-15 по Цельсию. О дождях можно смело забыть.

На востоке страны синоптики прогнозируют 27-30 градусов тепла днем и 12-15 выше нуля ночью. На улице будет солнечно и без осадков.

Единственное место, где сегодня будут дожди с грозами, это западная Украина. Несмотря на это, воздух прогреется до 25-28 градусов выше нуля. Ночью же показатель будет в пределах 14-16 тепла.

В Киеве и области синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков и 26-29 градусов тепла днем. А вот ночью стоит ожидать 14-17 по Цельсию.

Напомним, июньский снег неожиданно выпал под Киевом: кадры аномалии.