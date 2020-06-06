Українська співачка Джамала, яка ось-ось стане мамою вдруге, порадувала шанувальників дуже стильним чином

Вагітна артистка опублікувала знімки в соціальній мережі Instagram, на яких з'явилася в незвичайному джинсовому комбінезоні, передає Politeka.net.

Секрет цього предмета одягу артистка розкрила у підписі до серії фото.

«Природа настільки очистилася😂, що я не просто обміняла свої речі на спецкостюми для лікарів, але й пошила з своїх і Бекіра старих джинсів комбез для вагітних! Комбез мрії!», – написала співачка.

Вона додала, що «ніяк не могла нафоткаться» у цьому комбінезоні.

На знімках зірка позує з букетом квітів. Виглядає Джамала щасливою і безтурботною. Це помітили і фанати артистки.

«Неймовірно красивий комбінезон, а також ви в ньому 👍😍🤩», «Красуня! Як тобі йде цей стан!! 💋», «А головне що йому зносу не буде, крутий комбез, ви у ньому всіх своїх діток переносите👏👏👏❤️❤️», «Крутишка❤️», «Легких пологів! Вже дуже скоро - животик опустився і став менше)», «Красуня😍», –пишуть вони у коментарях під знімками.

Раніше ми розповідали про те, що Джамала показала незвичайну вагітну фотосесію.

На фото Джа позує в легкому квітковому платті, яке не приховало великий живіт красуні. Артистка вирішила цього разу залишити волосся розпущеним, позуючи в профіль перед камерою. На ще одному знімку Джамала вже сиділа на кухонному столі, підперши рукою підборіддя. На останньому кадрі красуня підняла сукню, зробивши своєрідне крило. Фотографії вийшли дуже ніжними і сонячними.

Нагадаємо, вагітна Джамала відверто зізналася у своїх страхах.

А ще Politeka писала, що Джамала несподівано з'явилася без живота, фото.

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